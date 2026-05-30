Экс-защитник «Вашингтона» Аренас: думаю, «Оклахома» победит в седьмом матче

Экс-защитник «Вашингтон Уизардс» Гилберт Аренас сделал прогноз на седьмой матч финала Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Счёт в серии — 3-3. Седьмой матч состоится в ночь на 31 мая.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
«Думаю, победит «Оклахома». Их опыт и понимание таких сложных ситуаций. У кого было больше седьмых матчей? У Вембаньямы регулярно складываются совершенно разные игры. Агрессия «Спёрс», их броски будут работать против них самих. Опыт «Тандер» позволит им победить», — приводит слова Аренаса NBA Courtside в социальной сети Х.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим чемпионом НБА.

