Защитник «Спёрс» — о седьмом матче серии с «Оклахомой»: сегодня будем злодеями

Американский защитник «Сан-Антонио Спёрс» Девин Васселл в преддверии седьмого матча финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» поделился своими ожиданиями от встречи. Счёт в серии — 3-3. Седьмой матч серии состоится в ночь на 31 мая в Оклахома-Сити.

«О чём ещё можно мечтать? Финал Западной конференции против действующих чемпионов, в их городе, на их арене. Будет очень громко. Сегодня мы будем злодеями. Жду не дождусь», — приводит слова Васселла Clutch Points в социальной сети Х.

Победитель пары встретится в финале с «Нью-Йорк Никс».

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим чемпионом НБА.