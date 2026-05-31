Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Спёрс» — о седьмом матче серии с «Оклахомой»: сегодня будем злодеями

Защитник «Спёрс» — о седьмом матче серии с «Оклахомой»: сегодня будем злодеями
Комментарии

Американский защитник «Сан-Антонио Спёрс» Девин Васселл в преддверии седьмого матча финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» поделился своими ожиданиями от встречи. Счёт в серии — 3-3. Седьмой матч серии состоится в ночь на 31 мая в Оклахома-Сити.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«О чём ещё можно мечтать? Финал Западной конференции против действующих чемпионов, в их городе, на их арене. Будет очень громко. Сегодня мы будем злодеями. Жду не дождусь», — приводит слова Васселла Clutch Points в социальной сети Х.

Победитель пары встретится в финале с «Нью-Йорк Никс».

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим чемпионом НБА.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Топ-события воскресенья: финал ЧМ по хоккею, «Ролан Гаррос», футбол и плей-офф НБА
Топ-события воскресенья: финал ЧМ по хоккею, «Ролан Гаррос», футбол и плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android