«Сан-Антонио» обыграл в седьмом матче «Оклахому» и вышел в финал плей-офф НБА

Утром 31 мая завершился решающий седьмой матч плей-офф НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 111:103. Таким образом, «Спёрс» выиграли серию со счётом — 4-3.

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, который записал на свой счёт 22 очка, семь подборов и две передачи.

Лучшую результативность продемонстрировал защитник хозяев Шей Гилджес-Александер, в его активе 35 очков, четыре подбора и девять ассистов.

В финале «Сан-Антонио» сыграет с «Нью-Йорк Никс», стартовая встреча состоится 4 июня. Начало игры запланировано на 3:30 мск.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».