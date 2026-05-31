Определилась пара финалистов плей-офф НБА — 2026

Стала известна пара финалистов плей-офф НБА сезона-2025/2026.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Последним участником решающей серии стал «Сан-Антонио Спёрс», который в седьмом матче финала Западной конференции на выезде обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 111:103. Благодаря этой победе техасцы выиграли серию — 4-3 и вышли в финал НБА.

Решающая встреча прошла в Оклахома-Сити на арене «Чизпик Энерджи-Арена».

Соперником «Спёрс» в борьбе за чемпионский титул станет «Нью-Йорк Никс». Клуб из Нью-Йорка ранее уверенно выиграл финал Восточной конференции, всухую победив «Кливленд Кавальерс» в серии из четырёх матчей (4-0).

Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
