Определилась пара финалистов плей-офф НБА — 2026

Стала известна пара финалистов плей-офф НБА сезона-2025/2026.

Последним участником решающей серии стал «Сан-Антонио Спёрс», который в седьмом матче финала Западной конференции на выезде обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 111:103. Благодаря этой победе техасцы выиграли серию — 4-3 и вышли в финал НБА.

Решающая встреча прошла в Оклахома-Сити на арене «Чизпик Энерджи-Арена».

Соперником «Спёрс» в борьбе за чемпионский титул станет «Нью-Йорк Никс». Клуб из Нью-Йорка ранее уверенно выиграл финал Восточной конференции, всухую победив «Кливленд Кавальерс» в серии из четырёх матчей (4-0).

