Стала известна дата первого матча финала плей-офф НБА — 2026

Стала известна дата первого матча финальной серии плей-офф НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». Стартовая встреча финала состоится 4 июня. Начало игры запланировано на 3:30 мск.

Напомним, «Нью-Йорк» первым обеспечил себе место в финале, всухую выиграв серию у «Кливленд Кавальерс» (4-0). Вторым финалистом стал «Сан-Антонио», который в семиматчевом противостоянии оказался сильнее «Оклахома-Сити Тандер» (4-3).

Таким образом, именно «Никс» и «Спёрс» разыграют чемпионский титул НБА в сезоне-2025/2026. Действующим победителем плей-офф НБА является «Оклахома».

