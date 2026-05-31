Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сан-Антонио» и «Нью-Йорк» сыграют в финале НБА впервые с 1999 года

«Сан-Антонио» и «Нью-Йорк» сыграют в финале НБА впервые с 1999 года
Комментарии

Завершился решающий седьмой матч плей-офф НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 111:103. Таким образом, «Спёрс» выиграли серию со счётом — 4-3 и вышли финал турнира.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Соперником «Спёрс» в борьбе за чемпионский титул станет «Нью-Йорк Никс». «Никс» ранее уверенно выиграли финал Восточной конференции, всухую победив «Кливленд Кавальерс» в серии из четырёх матчей (4-0). «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» сыграют в финале НБА впервые с 1999 года, стартовая встреча состоится 4 июня. Начало игры запланировано на 3:30 мск.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Сан-Антонио» обыграл в седьмом матче «Оклахому» и вышел в финал плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android