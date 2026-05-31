«Сан-Антонио» и «Нью-Йорк» сыграют в финале НБА впервые с 1999 года

Завершился решающий седьмой матч плей-офф НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 111:103. Таким образом, «Спёрс» выиграли серию со счётом — 4-3 и вышли финал турнира.

Соперником «Спёрс» в борьбе за чемпионский титул станет «Нью-Йорк Никс». «Никс» ранее уверенно выиграли финал Восточной конференции, всухую победив «Кливленд Кавальерс» в серии из четырёх матчей (4-0). «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» сыграют в финале НБА впервые с 1999 года, стартовая встреча состоится 4 июня. Начало игры запланировано на 3:30 мск.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».