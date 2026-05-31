Вембаньяма стал единогласным MVP финала Запада

Французский центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма получил все девять голосов от представителей СМИ, освещавших финал Западной конференции, победителем которой стал «Сан-Антонио». Техасцы выиграли серию у «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 4-3 и вышли в финал НБА.

Решающий матч на Западе состоялся в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончился победой гостей со счётом 111:103. В этой встрече Вембаньяма набрал 22 очка, семь подборов и две передачи.

Соперником «Спёрс» в борьбе за чемпионский титул станет «Нью-Йорк Никс». «Никс» ранее уверенно выиграли финал Восточной конференции, всухую победив «Кливленд Кавальерс» в серии из четырёх матчей (4-0). Стартовая встреча состоится 4 июня. Начало игры запланировано на 3:30 мск.