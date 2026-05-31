Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма стал единогласным MVP финала Запада

Вембаньяма стал единогласным MVP финала Запада
Комментарии

Французский центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма получил все девять голосов от представителей СМИ, освещавших финал Западной конференции, победителем которой стал «Сан-Антонио». Техасцы выиграли серию у «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 4-3 и вышли в финал НБА.

НБА

НБА

Фото: Состав жюри для голосования

Решающий матч на Западе состоялся в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончился победой гостей со счётом 111:103. В этой встрече Вембаньяма набрал 22 очка, семь подборов и две передачи.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Соперником «Спёрс» в борьбе за чемпионский титул станет «Нью-Йорк Никс». «Никс» ранее уверенно выиграли финал Восточной конференции, всухую победив «Кливленд Кавальерс» в серии из четырёх матчей (4-0). Стартовая встреча состоится 4 июня. Начало игры запланировано на 3:30 мск.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Сан-Антонио» обыграл в седьмом матче «Оклахому» и вышел в финал плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android