«Сан-Антонио» прошёл «Оклахому», определились финалисты ЧМ по хоккею. Главное к утру
«Сан-Антонио Спёрс» обыграл в семи матчах «Оклахома-Сити Тандер» и вышел в финал плей-офф НБА, определились финалисты ЧМ-2026 по хоккею, «ПСЖ» с Сафоновым выиграл Лигу чемпионов, победив «Арсенал» в серии пенальти. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Сан-Антонио» обыграл в седьмом матче «Оклахому» и вышел в финал плей-офф НБА.
- Стали известны финалисты чемпионата мира по хоккею 2026 года.
- «ПСЖ» с Сафоновым выиграл Лигу чемпионов, победив «Арсенал» в серии пенальти.
- Сборная Канады не смогла выйти в финал ЧМ-2026, проиграв Финляндии.
- Дмитрий Бивол победил Михаэля Айферта на вечере бокса в Екатеринбурге.
- Определились пары 1/8 финала мужского одиночного «Ролан Гаррос» — 2026.
- Определились пары 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин.
- Арман Царукян победил Килона Mugzy Джимисона на турнире по борьбе RAF 09.
- Витинья признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».
- Киз обыграла Мбоко и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет со Шнайдер.
