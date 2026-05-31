31 мая главные новости спорта, баскетбол, НБА, хоккей, ЧМ, теннис, РГ, футбол, ЛЧ, RAF 09.

«Сан-Антонио» прошёл «Оклахому», определились финалисты ЧМ по хоккею. Главное к утру
«Сан-Антонио Спёрс» обыграл в семи матчах «Оклахома-Сити Тандер» и вышел в финал плей-офф НБА, определились финалисты ЧМ-2026 по хоккею, «ПСЖ» с Сафоновым выиграл Лигу чемпионов, победив «Арсенал» в серии пенальти. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Сан-Антонио» обыграл в седьмом матче «Оклахому» и вышел в финал плей-офф НБА.
  2. Стали известны финалисты чемпионата мира по хоккею 2026 года.
  3. «ПСЖ» с Сафоновым выиграл Лигу чемпионов, победив «Арсенал» в серии пенальти.
  4. Сборная Канады не смогла выйти в финал ЧМ-2026, проиграв Финляндии.
  5. Дмитрий Бивол победил Михаэля Айферта на вечере бокса в Екатеринбурге.
  6. Определились пары 1/8 финала мужского одиночного «Ролан Гаррос» — 2026.
  7. Определились пары 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин.
  8. Арман Царукян победил Килона Mugzy Джимисона на турнире по борьбе RAF 09.
  9. Витинья признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».
  10. Киз обыграла Мбоко и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет со Шнайдер.
Топ-события воскресенья: финал ЧМ по хоккею, «Ролан Гаррос», футбол и плей-офф НБА
