НБА: результаты 1/2 финала на 31 мая

В ночь на 31 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть решающий седьмой матч финала Западной конференции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

НБА. Результаты игр плей-офф на 31 мая:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» — 103:111 (счёт в серии 3-4).

Коллектив из Техаса вышел в финал североамериканской лиги, где его уже ожидала команда «Нью-Йорк Никс», которая в финале Восточной конференции встречалась с «Кливленд Кавальерс» и одержала уверенную победу со счётом 4-0.