Гилджес-Александер — о поражении в 1/2 финала НБА: у них всегда был ответ на наши действия

27-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, отреагировал на поражение в седьмом матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111; счёт в серии 3-4).

«Сегодня они были просто лучшей командой. От начала и до конца. Каждый раз, когда мы пытались вмешаться, взять игру под свой контроль. Казалось, что у них постоянно был ответ на наши действия», — приводит слова Гилджес-Александера пресс-служба североамериканской лиги.

Канадец по итогам матча записал на свой счёт 35 очков (10/16 со средней дистанции, 2/5 трёхочковых, 9/11 штрафных), четыре подбора, девять передач, три перехвата, один блок-шот и три потери.