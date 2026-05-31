Гилджес-Александер — о поражении в 1/2 финала НБА: у них всегда был ответ на наши действия

Гилджес-Александер — о поражении в 1/2 финала НБА: у них всегда был ответ на наши действия
27-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, отреагировал на поражение в седьмом матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111; счёт в серии 3-4).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Сегодня они были просто лучшей командой. От начала и до конца. Каждый раз, когда мы пытались вмешаться, взять игру под свой контроль. Казалось, что у них постоянно был ответ на наши действия», — приводит слова Гилджес-Александера пресс-служба североамериканской лиги.

Канадец по итогам матча записал на свой счёт 35 очков (10/16 со средней дистанции, 2/5 трёхочковых, 9/11 штрафных), четыре подбора, девять передач, три перехвата, один блок-шот и три потери.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
