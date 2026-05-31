Фото: слёзы Виктора Вембаньямы после выхода в финал НБА

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», эмоционально отреагировал на победу в седьмом матче финала Восточной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (111:103; счёт в серии 4-3).

После окончания четвёртой четверти Виктор заплакал после триумфа, когда «Сан-Антонио» впервые с 2014 года оказался в финале НБА.

В прошедшем матче Вембаньяма провёл на паркете почти 42 минуты, записав за это время на свой счёт 22 очка (4/10 со средней дистанции, 3/5 трёхочковых, 5/7 штрафных), семь подборов, две передачи, один блок-шот, один перехват и одну потерю.