Фото: слёзы Виктора Вембаньямы после выхода в финал НБА

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», эмоционально отреагировал на победу в седьмом матче финала Восточной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (111:103; счёт в серии 4-3).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

После окончания четвёртой четверти Виктор заплакал после триумфа, когда «Сан-Антонио» впервые с 2014 года оказался в финале НБА.

В прошедшем матче Вембаньяма провёл на паркете почти 42 минуты, записав за это время на свой счёт 22 очка (4/10 со средней дистанции, 3/5 трёхочковых, 5/7 штрафных), семь подборов, две передачи, один блок-шот, один перехват и одну потерю.

