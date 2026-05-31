Известен игрок, который гарантированно может стать чемпионом НБА при любых раскладах

23-летний американо-польский баскетболист Джереми Сохан, выступающий на позиции форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс», станет чемпионом североамериканской лиги сезона-2025/2026 даже в случае поражения команды из Нью-Йорка в финале плей-офф.

Сезон-2025/2026 Джереми начинал в составе команды «Сан-Антонио Спёрс», которая и вышла 31 мая в финал лиги. Проведя 28 игр регулярного чемпионата за техасцев, с Соханом был расторгнут контракт. После он подписал соглашение с «Нью-Йорком».

В НБА клуб, который одержит победу, сам решает, кто получит чемпионские перстни, и по негласным правилам награду получают и игроки, которые начинали сезон в команде, но затем ушли из коллектива.