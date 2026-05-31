Вембаньяма ответил на вопрос, что значит выход «Сан-Антонио» в финал для Грега Поповича

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», высказался о бывшем главном тренере клуба Греге Поповиче после выхода в финал.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Что это значит для Грега? Я не могу ответить на этот вопрос. Я просто не знаю, что это значит для него. Это человек, у которого больше опыта как у тренера, чем почти у кого-либо в нашем мире. И он прошёл через столько всего в своей карьере. Прямо сейчас он проходит через некоторые вещи, которые мы даже не можем себе представить. Так что мне нужно позвонить ему. Мне нужно увидеть его. Мне нужно поговорить с ним, потому что сейчас я никак не могу понять, как он себя чувствует, понимаете.

Я не знаю. Я не знаю, будет ли он когда-нибудь давать интервью об этом, или сможем ли мы узнать, что… Так что когда я поговорю с ним как можно скорее», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

