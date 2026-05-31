Вембаньяма ответил на вопрос, что значит выход «Сан-Антонио» в финал для Грега Поповича

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», высказался о бывшем главном тренере клуба Греге Поповиче после выхода в финал.

«Что это значит для Грега? Я не могу ответить на этот вопрос. Я просто не знаю, что это значит для него. Это человек, у которого больше опыта как у тренера, чем почти у кого-либо в нашем мире. И он прошёл через столько всего в своей карьере. Прямо сейчас он проходит через некоторые вещи, которые мы даже не можем себе представить. Так что мне нужно позвонить ему. Мне нужно увидеть его. Мне нужно поговорить с ним, потому что сейчас я никак не могу понять, как он себя чувствует, понимаете.

Я не знаю. Я не знаю, будет ли он когда-нибудь давать интервью об этом, или сможем ли мы узнать, что… Так что когда я поговорю с ним как можно скорее», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.