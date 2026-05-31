Гилджес-Александер ответил, как повлияет на генменеджера Прэсти после вылета из плей-офф

27-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, ответил на вопрос, как повлияет на решения генерального менеджера Сэма Прэсти после поражения в седьмом матче 1/2 финала с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111; счёт в серии 3-4).

– Это лето, очевидно, когда будут приняты некоторые бизнес-решения по составу. Какой вклад в руководство ты можешь внести и каким он может быть?

– Я не буду вносить никакого вклада. Я позволю Сэму Прэсти, величайшему генеральному менеджеру всех времён, делать свою работу, — приводит слова Гилджес-Александера ESPN.