Экс-игрок УНИКСа Лиходей оценил шансы казанцев в финале Единой лиги с ЦСКА

39-летний российский баскетболист и бывший форвард «Локомотива‑Кубань» и УНИКСа Валерий Лиходей высказался о шансах казанцев в финале Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с ЦСКА.

«У ЦСКА полуфинальная серия была полегче, чем у УНИКСа. Так что у армейцев сил сейчас больше осталось. И весь сезон они прошли очень стабильно, и составом этим они давно играют, очень сбалансированный состав. Поэтому, мне кажется, ЦСКА в финале будет попроще, чем УНИКСу.

Но характер у казанцев, как мы видим, есть: они выиграли очень напряжённый полуфинал. Так что парочку игр УНИКС в финале зацепит, навяжет очень упорную борьбу. Думаю, что в итоге ЦСКА где‑то 4-2 выиграет финальную серию», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».