Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок УНИКСа Лиходей оценил шансы казанцев в финале Единой лиги с ЦСКА

Экс-игрок УНИКСа Лиходей оценил шансы казанцев в финале Единой лиги с ЦСКА
Комментарии

39-летний российский баскетболист и бывший форвард «Локомотива‑Кубань» и УНИКСа Валерий Лиходей высказался о шансах казанцев в финале Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с ЦСКА.

«У ЦСКА полуфинальная серия была полегче, чем у УНИКСа. Так что у армейцев сил сейчас больше осталось. И весь сезон они прошли очень стабильно, и составом этим они давно играют, очень сбалансированный состав. Поэтому, мне кажется, ЦСКА в финале будет попроще, чем УНИКСу.

Но характер у казанцев, как мы видим, есть: они выиграли очень напряжённый полуфинал. Так что парочку игр УНИКС в финале зацепит, навяжет очень упорную борьбу. Думаю, что в итоге ЦСКА где‑то 4-2 выиграет финальную серию», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
Лучшие в регулярке и плей-офф. ЦСКА и УНИКС ждёт битва за чемпионство Единой лиги
Лучшие в регулярке и плей-офф. ЦСКА и УНИКС ждёт битва за чемпионство Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android