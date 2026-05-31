Тренер УНИКСа Перасович может возглавить испанскую «Мурсию» — источник

Тренер УНИКСа Перасович может возглавить испанскую «Мурсию» — источник
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович интересен руководству испанского коллектива «УКАМ Мурсия», о чём сообщил британский журналист и инсайдер Малакай Визендалл.

«Нам говорят, что личность Велимира Перасовича очень нравится руководству «Мурсии», а сам клуб приветствует желание своего нынешнего главного тренера Сито Алонсо перейти в «Барселону», — написал Визендалл в социальной сети Х.

По итогам сезона-2025/2026 испанский клуб занял третье место в регулярном чемпионате высшего дивизиона Испании. Перасович на данный момент готовит УНИКС к финальной серии плей-офф с ЦСКА, где команды поборются за золотые медали.

