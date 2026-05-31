«Без характера нас не обыграть». Гилджес-Александер — о поражении от «Сан-Антонио»

27-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, объяснил, за счёт чего клуб «Сан-Антонио Спёрс» смог обыграть их в седьмом матче 1/2 финала (103:111; счёт в серии 3-4).

«Они молоды, талантливы, хорошо тренированы, играют правильно, вместе, похоже, они нравятся друг другу. У них точно есть характер. Нас нельзя обыграть без характера. У них есть характер, чтобы побороться за [чемпионство].

Нам нужно просто жить одним днём, начиная с этого момента. Попытаться стать лучше этим летом, быть лучшей командой, чем мы были в этом сезоне и в прошлом сезоне, и попытаться преодолеть этот барьер», — приводит слова Гилджес-Александера ESPN.