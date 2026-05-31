Вембаньяма рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Оклахому» в седьмом матче 1/2 финала

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», высказался о победе в седьмом матче финала Восточной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (111:103; счёт в серии 4-3).

«Эта игра настолько трудна, эта команда [«Оклахома-Сити»] настолько хороша, что ты должен использовать каждую эмоцию, которая в тебе есть, чтобы победить. Иногда эти эмоции — страсть, любовь к игре, иногда — гнев, иногда, возможно, даже зависть, но я не хочу обременять себя ни одной из этих энергий. Я использую их на площадке», — приводит слова Вембаньямы аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.