Вембаньяма рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Оклахому» в седьмом матче 1/2 финала

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», высказался о победе в седьмом матче финала Восточной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (111:103; счёт в серии 4-3).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Эта игра настолько трудна, эта команда [«Оклахома-Сити»] настолько хороша, что ты должен использовать каждую эмоцию, которая в тебе есть, чтобы победить. Иногда эти эмоции — страсть, любовь к игре, иногда — гнев, иногда, возможно, даже зависть, но я не хочу обременять себя ни одной из этих энергий. Я использую их на площадке», — приводит слова Вембаньямы аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.

«Без характера нас не обыграть». Гилджес-Александер — о поражении от «Сан-Антонио»
