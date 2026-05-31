Карузо — о вылете «Оклахомы»: чтобы выиграть два титула подряд — всегда нужна удача

Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо прокомментировал поражение в седьмом матче 1/2 финала с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111; счёт в серии 3-4).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«В целом трудно выиграть один чемпионат, не говоря уже о том, чтобы сделать это дважды подряд. И для этого всегда нужна доля удачи. Нам не повезло. В прошлом году нам везло. Наша команда была здорова всё время, за исключением некоторых повреждений. В этом году потеря парней, особенно Джейлена Уильямса, меняет динамику команды, и, очевидно, мы также играли против хорошего соперника», — приводит слова Карузо издание ESPN.

