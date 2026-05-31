Карузо — о вылете «Оклахомы»: чтобы выиграть два титула подряд — всегда нужна удача

Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо прокомментировал поражение в седьмом матче 1/2 финала с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111; счёт в серии 3-4).

«В целом трудно выиграть один чемпионат, не говоря уже о том, чтобы сделать это дважды подряд. И для этого всегда нужна доля удачи. Нам не повезло. В прошлом году нам везло. Наша команда была здорова всё время, за исключением некоторых повреждений. В этом году потеря парней, особенно Джейлена Уильямса, меняет динамику команды, и, очевидно, мы также играли против хорошего соперника», — приводит слова Карузо издание ESPN.