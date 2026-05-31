Тренер «Зенита» Вергун — о серии с «Локо» за 3-е место: есть чувство разочарования и вины

Исполняющий обязанности главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ростислав Вергун высказался в преддверии старта первого матча серии за третье место сезона-2025/2026 c «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
«На мой взгляд, в этой серии самое важное — это уровень мотивации игроков. У кого этот уровень будет выше, будет иметь преимущество. Уверен, в нашем составе есть достаточное количество игроков, у которых есть мотивация и желание доказать и отстоять честь клуба.

Мы понимаем, что у всех есть определённое чувство разочарования, наверное, даже не побоюсь этого слова, какой-то вины за то, что не удалось попасть в финальную серию. Нам очень сильно понадобится поддержка болельщиков, рассчитываем, что трибуны придут и поддержат нас, и мы постараемся показать прежде всего волю, характер, желание биться и достойно представлять честь баскетбольного клуба «Зенит» и всего сообщества «Зенит», — приводит слова Вергуна пресс-служба команды.

