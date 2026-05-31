Тренер «Оклахомы» прокомментировал четыре очка Холмгрена в седьмом матче с «Сан-Антонио»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал игру 24-летнего центрового Чета Холмгрена в седьмом матче 1/2 финала с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111; счёт в серии 3-4).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Он внёс огромный [вклад] в том, что не отражается в протоколе или не видно невооружённым глазом. Мы не проигрывали с большим отрывом, когда он был на площадке. Я могу взять на себя часть ответственности за недостаток бросков Холмгрена, но всё равно считаю, что тот провёл отличную игру в некоторых аспектах», — приводит слова Дэйгнолта издание ESPN.

Холмгрен провёл на паркете 32:49 и за это время записал на свой счёт четыре очка (1/2 с игры и 2/4 со штрафного), четыре подбора, два блок-шота, два перехвата и две потери.

