Тренер «Оклахомы» прокомментировал четыре очка Холмгрена в седьмом матче с «Сан-Антонио»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал игру 24-летнего центрового Чета Холмгрена в седьмом матче 1/2 финала с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111; счёт в серии 3-4).

«Он внёс огромный [вклад] в том, что не отражается в протоколе или не видно невооружённым глазом. Мы не проигрывали с большим отрывом, когда он был на площадке. Я могу взять на себя часть ответственности за недостаток бросков Холмгрена, но всё равно считаю, что тот провёл отличную игру в некоторых аспектах», — приводит слова Дэйгнолта издание ESPN.

Холмгрен провёл на паркете 32:49 и за это время записал на свой счёт четыре очка (1/2 с игры и 2/4 со штрафного), четыре подбора, два блок-шота, два перехвата и две потери.