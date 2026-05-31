«Хочу повторить это ещё раз 20». Вембаньяма — о преодолении препятствий

22-летний лидер клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, рассказал о желании продолжать испытывать свой характер, проходя через сложные испытания.

«Понял, что могу преодолевать препятствия. Не знал, что они могут быть такими высокими. Знаете, я просто продолжал бороться, нашёл в себе силы быть неуступчивым. И раньше это знал, но на таком уровне… Здесь и сейчас мы играем в лучший баскетбол на планете.

Может, я и сумасшедший, но хочу пройти через эти трудности ещё 15-20 раз. Будем надеяться, что это не станет зависимостью. А, может, уже стало», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции после матча.