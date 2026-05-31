Холмгрен, набравший четыре очка в матче, высказался после вылета «Оклахомы» из плей-офф

24-летний центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен прокомментировал поражение команды от «Сан-Антонио Спёрс» (103:111, 3-4) в решающем седьмом матче финала Западной конференции НБА.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«В конечном счёте речь шла о том, чтобы мы попытались выиграть баскетбольный матч. И «Тандер» пытались выиграть баскетбольный матч. Именно к этому всё и сводилось», — приводит слова Холмгрена аккаунт Clutch Points в социальной сети X.

Холмгрен провёл на площадке большую часть встречи (32.49). За это время центровой набрал четыре очка, сделал четыре подбора, два блок-шота и два перехвата, а также допустил две потери.

