Холмгрен, набравший четыре очка в матче, высказался после вылета «Оклахомы» из плей-офф

24-летний центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен прокомментировал поражение команды от «Сан-Антонио Спёрс» (103:111, 3-4) в решающем седьмом матче финала Западной конференции НБА.

«В конечном счёте речь шла о том, чтобы мы попытались выиграть баскетбольный матч. И «Тандер» пытались выиграть баскетбольный матч. Именно к этому всё и сводилось», — приводит слова Холмгрена аккаунт Clutch Points в социальной сети X.

Холмгрен провёл на площадке большую часть встречи (32.49). За это время центровой набрал четыре очка, сделал четыре подбора, два блок-шота и два перехвата, а также допустил две потери.