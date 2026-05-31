Яннис Адетокунбо раскрыл, что стал MVP в 2019 году благодаря Коби Брайанту

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в составе «Милуоки Бакс», вспомнил, что впервые смог стать самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона НБА в 2019 году благодаря разговору с легендарным пятикратным чемпионом НБА американцем Коби Брайантом.

«Мне было 20 лет, когда стал миллионером. Самая большая сумма, которую заработал за один раз — $ 120 млн. Однажды разговаривал с Коби и предложил ему бросить мне вызов, а он сказал, чтобы я стал MVP. На следующий год я стал MVP», — приводит слова Адетокунбо портал Hoopshype.