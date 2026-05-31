Яннис Адетокунбо дал совет молодым баскетболистам

Яннис Адетокунбо дал совет молодым баскетболистам
31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в составе «Милуоки Бакс», дал совет молодым баскетболистам.

«Позаботьтесь о том, чтобы ваш юрист, финансовый консультант и агент не были знакомы друг с другом. Богатство — это не то, что вы видите. Богатство — это то, чего вы не видите. Невероятное богатство — это то, чего вы не видите, но что у вас есть, что вы не тратите и во что продолжаете инвестировать.

Если вы инвестируете в рынок, ваши деньги удваиваются каждые семь лет. Даже если я ничего не буду делать, скорее всего, стану миллиардером, пока играю. Воплощайте свои мечты в реальность, потому что ваш мозг вас слушается, а когда мозг вас слушается, он делает всё необходимое, чтобы это произошло», — приводит слова Адетокунбо портал Hoopshype.

