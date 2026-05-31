«Не в лучшем состоянии». Хаджибегович — о «Зените» перед серией за бронзу

Центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович поделился мыслями насчёт состояния «Зенита» в серии за третье место Единой лиги ВТБ. Первый матч пройдёт 1 июня.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы, если честно, предпочёл провести все семь матчей, но обыграть ЦСКА в полуфинале. Ничто не сравнится с выходом в финал… Но если брать то, что получилось на самом деле, наверное, лучше неделю отдохнуть, как следует потренироваться и уделить внимание всяким деталям.

Особенно если сравнить с «Зенитом», которому придётся начать бронзовую серию уже через три дня после обидного поражения. Наверняка сейчас они не в лучшем состоянии — что физически, что ментально», — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба клуба.

Ранее «Зенит» уступил в полуфинальной серии УНИКСу (3-4), проиграв в седьмом решающем матче.

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
