Хаджибегович высказался об игроках «Зенита» перед серией за бронзу

Центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович оценил своих будущих соперников из «Зенита» перед серией за третье место Единой лиги ВТБ. Игрок отметил центровых Луку Шаманича и Андрея Мартюка, а также форварда Андре Роберсона. Первая встреча пройдёт 1 июня.

«Мы с Лукой Шаманичем много раз играли друг с другом. Он хороший игрок, физически мощный и умный. В противостоянии с ним решающим будет, кто лучше сыграет в защите и сильнее выложится на площадке.

В Единой лиге не так много по-настоящему огромных центровых. Зато много быстрых, способных также сыграть на позиции тяжёлого форварда. Роберсон — как раз такой игрок. Он очень хорошо понимает, как надо действовать рядом с кольцом.

Мартюк — атлетичный и тактически обученный игрок. Очень здорово открывается после пик-н-ролла. Постоянно нацелен на то, чтобы поймать навесной пас возле кольца и забить аллей-уп», — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба клуба.