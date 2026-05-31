Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Хаджибегович высказался об игроках «Зенита» перед серией за бронзу

Центровой «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович оценил своих будущих соперников из «Зенита» перед серией за третье место Единой лиги ВТБ. Игрок отметил центровых Луку Шаманича и Андрея Мартюка, а также форварда Андре Роберсона. Первая встреча пройдёт 1 июня.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы с Лукой Шаманичем много раз играли друг с другом. Он хороший игрок, физически мощный и умный. В противостоянии с ним решающим будет, кто лучше сыграет в защите и сильнее выложится на площадке.

В Единой лиге не так много по-настоящему огромных центровых. Зато много быстрых, способных также сыграть на позиции тяжёлого форварда. Роберсон — как раз такой игрок. Он очень хорошо понимает, как надо действовать рядом с кольцом.

Мартюк — атлетичный и тактически обученный игрок. Очень здорово открывается после пик-н-ролла. Постоянно нацелен на то, чтобы поймать навесной пас возле кольца и забить аллей-уп», — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба клуба.

