Андрей Мартюк раскрыл, что станет ключевым в серии «Зенит» — «Локо»

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился мыслями насчёт предстоящей серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Первый матч состоится 1 июня.

— Какие ожидания от серии с «Локо»? Что можете сказать об игре соперника в заключительной части сезона?

— «Локомотив» всегда хорошо бежит. У команды очень качественный переход из защиты в нападение. Их главный козырь — быстрый отрыв, и именно с этим нам предстоит бороться.

— По вашему мнению, что именно в нашей игре станет ключевым в этой серии?

— Хорошая защита, в которой все подстраховывают друг друга. Даже если кто-то где-то не успел или допустил ошибку, партнёры должны помочь. Во-вторых, движение мяча. Неважно, забили или не забили в конкретном эпизоде. Главное — двигать мяч, делиться им и находить более открытого товарища по команде, который находится в лучшей позиции для набора очков. Когда все получают мяч, двигают его и при этом хорошо играют в защите, это почти всегда является признаком успеха. В 90% случаев именно так и достигается результат, — приводит слова Мартюка пресс-служба клуба.