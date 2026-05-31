«Нам нужны ещё четыре победы, мы не закончили». Вембаньяма — о финале НБА

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», поделился мыслями насчёт предстоящего финала НБА с командой «Нью-Йорк Никс», выразив намерение выиграть титул по итогам серии. Первая встреча состоится 4 июня.

«Нам нужны ещё четыре победы. Мы не закончили. Вперёд, «Спёрс»! Шанс выиграть чемпионат, осуществить свою мечту — это возможность, который выпадает раз в жизни. Никогда не знаешь, когда это повторится. Для меня день, когда мы выиграем чемпионат, станет потрясающим воплощением мечты. Это сложно выразить словами. Это почти смысл всей моей жизни», — приводит слова Вембаньямы портал Eurohoops.