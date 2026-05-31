Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нам нужны ещё четыре победы, мы не закончили». Вембаньяма — о финале НБА

«Нам нужны ещё четыре победы, мы не закончили». Вембаньяма — о финале НБА
Комментарии

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», поделился мыслями насчёт предстоящего финала НБА с командой «Нью-Йорк Никс», выразив намерение выиграть титул по итогам серии. Первая встреча состоится 4 июня.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужны ещё четыре победы. Мы не закончили. Вперёд, «Спёрс»! Шанс выиграть чемпионат, осуществить свою мечту — это возможность, который выпадает раз в жизни. Никогда не знаешь, когда это повторится. Для меня день, когда мы выиграем чемпионат, станет потрясающим воплощением мечты. Это сложно выразить словами. Это почти смысл всей моей жизни», — приводит слова Вембаньямы портал Eurohoops.

Материалы по теме
Вембаньяма дал фанатам «Сан-Антонио» прикоснуться к трофею MVP финала Запада. Видео
Истории
Вембаньяма дал фанатам «Сан-Антонио» прикоснуться к трофею MVP финала Запада. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android