Гилджес-Александер: Чет сегодня — худшая версия Чета, которую мы когда-либо увидим

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер поддержал партнёра по команде Чета Холмгрена после поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (103:111, 3-4) в седьмом матче финала Западной конференции НБА.

«Нет, я не разговаривал с Четом на эту тему. И не собираюсь. Я также не считаю, что должен это делать. Я и сам провёл не лучшую серию в своей карьере. И Чет ведь не придёт ко мне летом с планом моего развития.

Понимаете, о чём я? Чет знает, насколько мне небезразлична эта игра и как сильно я хочу каждый вечер показывать лучшую версию себя на площадке. И я знаю, насколько сильно Чет любит баскетбол и хочет каждый вечер показывать лучшую версию себя. Но иногда всё складывается не так. По тем или иным причинам ты просто не показываешь свою лучшую игру. И всё, что ты можешь сделать, — использовать этот опыт, чтобы стать лучше.

Всегда говорю одно и то же: сегодняшний Чет — это худшая версия Чета, которую мы когда-либо видели. Он станет лучше. Он просто будет становиться всё более сильным игроком благодаря своему характеру, своему подходу к работе и своему таланту», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт Hater Report в социальной сети Х.