Гилджес-Александер: Чет сегодня — худшая версия Чета, которую мы когда-либо увидим
Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер поддержал партнёра по команде Чета Холмгрена после поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (103:111, 3-4) в седьмом матче финала Западной конференции НБА.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Нет, я не разговаривал с Четом на эту тему. И не собираюсь. Я также не считаю, что должен это делать. Я и сам провёл не лучшую серию в своей карьере. И Чет ведь не придёт ко мне летом с планом моего развития.

Понимаете, о чём я? Чет знает, насколько мне небезразлична эта игра и как сильно я хочу каждый вечер показывать лучшую версию себя на площадке. И я знаю, насколько сильно Чет любит баскетбол и хочет каждый вечер показывать лучшую версию себя. Но иногда всё складывается не так. По тем или иным причинам ты просто не показываешь свою лучшую игру. И всё, что ты можешь сделать, — использовать этот опыт, чтобы стать лучше.

Всегда говорю одно и то же: сегодняшний Чет — это худшая версия Чета, которую мы когда-либо видели. Он станет лучше. Он просто будет становиться всё более сильным игроком благодаря своему характеру, своему подходу к работе и своему таланту», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт Hater Report в социальной сети Х.

