Гомельский объяснил поражение «Оклахомы» в седьмой игре серии с «Сан-Антонио»

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский объяснил поражение «Оклахома-Сити Тандер» в седьмой игре серии 1/2 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111, 3-4).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

— Владимир Александрович, как по вашему, почему «Оклахома-Сити Тандер» проиграла седьмую игру? Мне кажется, Чет Холмгрен был просто подавлен морально и совсем никак на игру не повлиял — четыре очка за игру и ужасная защита.
— Согласен с вами. Настрой, психологическое состояние Холмгрена, Хартенштейна, Дорта и пары игроков скамейки было упадочным. А «Сан-Антонио Спёрс» ни на минуту не ослаблял давления в защите, что оказалось решающим фактором в победе, — написал Гомельский на своём сайте.

