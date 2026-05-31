Гомельский объяснил поражение «Оклахомы» в седьмой игре серии с «Сан-Антонио»

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский объяснил поражение «Оклахома-Сити Тандер» в седьмой игре серии 1/2 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111, 3-4).

— Владимир Александрович, как по вашему, почему «Оклахома-Сити Тандер» проиграла седьмую игру? Мне кажется, Чет Холмгрен был просто подавлен морально и совсем никак на игру не повлиял — четыре очка за игру и ужасная защита.

— Согласен с вами. Настрой, психологическое состояние Холмгрена, Хартенштейна, Дорта и пары игроков скамейки было упадочным. А «Сан-Антонио Спёрс» ни на минуту не ослаблял давления в защите, что оказалось решающим фактором в победе, — написал Гомельский на своём сайте.