«У него есть всё». Бонтемпс — о потенциале Вембаньямы стать величайшим игроком в истории

Журналист ESPN Тим Бонтемпс высказался о перспективах лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы и заявил, что француз может стать величайшим баскетболистом в истории НБА.

«Есть очень мало людей, про которых вообще можно сказать, что они способны стать величайшими в истории своего дела. У Виктора Вембаньямы есть всё, чтобы поставить точку во всех спорах. Серьёзно, он способен это сделать. И сам он хочет поставить точку во всех этих спорах.

Именно поэтому за ним так интересно наблюдать. И именно поэтому довольно скоро наступит день, когда у него появится множество людей, которым не будет нравиться», — приводит слова Бонтемпса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

В текущем сезоне «Сан-Антонио» с Вембаньямой вышел в финал плей-офф НБА, где встретится с «Нью-Йорк Никс».

