Хаджибегович объяснил, что нужно «Локомотиву-Кубань» для победы над «Зенитом»

Игрок «Локомотива-Кубань» Ален Хаджибегович рассказал, за счёт чего краснодарская команда может добиться успеха в серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Первая встреча пройдёт 1 июня.

«Играть командно, грамотно защищаться — это самое главное. И сразу же показывать максимальную жёсткость. В серии до трёх побед важен каждый розыгрыш, каждая секунда. Поэтому надо играть мощно и умно с первой минуты каждого матча до последней.

Когда играешь, у тебя всегда должна быть цель. Так вышло, что в этом сезоне максимум, которого мы можем достичь — это третье место. Значит, будем биться за бронзу и сделаем всё, чтобы порадовать этим результатом болельщиков», — сказал Хаджибегович.

Краснодарцы в полуфинале уступили ЦСКА (1-4), а петербуржцы проиграли УНИКСу в семиматчевой серии (3-4).

