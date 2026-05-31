«Акт самозащиты менеджмента клуба». Гомельский — об увольнении Радоньича из «Зенита»

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский прокомментировал решение руководства санкт-петербургского клуба «Зенит» уволить сербского специалиста Деяна Радоньича с поста главного тренера команды.

«Увольнение тренера, совершённое в таком темпе, — это, скорее всего, акт самозащиты менеджмента клуба. Вот он (Радоньич. — Прим. «Чемпионата») — виновник всех бед и неудач. А мы, белые и пушистые, в него верили и всё для победы сделали. Такова особенность тренерской профессии. Поиски главного тренера начнутся прямо сейчас, чтобы к концу лета переформировать состав», — написал Гомельский на своём официальном сайте.