Мэджик Джонсон отреагировал на победу «Сан-Антонио» в серии с «Оклахомой»

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон отреагировал на победу техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» в серии 1/2 финала плей-офф НБА с командой «Оклахома-Сити Тандер» по итогам семи игр — 4-3.

«Хочу поздравить главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Митча Джонсона, суперзвезду Виктора Вембаньяму и всю организацию «Сан-Антонио» с выходом в финал НБА!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

В финале чемпионата «Сан-Антонио» встретится с «Нью-Йорк Никс». Первый матч серии пройдёт 4 июня. Начало игры запланировано на 3:30 мск.