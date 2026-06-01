Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон отреагировал на победу «Сан-Антонио» в серии с «Оклахомой»

Мэджик Джонсон отреагировал на победу «Сан-Антонио» в серии с «Оклахомой»
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон отреагировал на победу техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» в серии 1/2 финала плей-офф НБА с командой «Оклахома-Сити Тандер» по итогам семи игр — 4-3.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Хочу поздравить главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Митча Джонсона, суперзвезду Виктора Вембаньяму и всю организацию «Сан-Антонио» с выходом в финал НБА!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

В финале чемпионата «Сан-Антонио» встретится с «Нью-Йорк Никс». Первый матч серии пройдёт 4 июня. Начало игры запланировано на 3:30 мск.

Материалы по теме
Вембаньяма дал фанатам «Сан-Антонио» прикоснуться к трофею MVP финала Запада. Видео
Истории
Вембаньяма дал фанатам «Сан-Антонио» прикоснуться к трофею MVP финала Запада. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android