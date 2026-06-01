Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Квитковских объяснил высокую результативность в матчах с «Зенитом»

Квитковских объяснил высокую результативность в матчах с «Зенитом»
Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских прокомментировал свою статистику в матчах с «Зенитом» в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ перед стартом серии плей-офф за бронзовые медали. Первая игра серии состоится 1 июня.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В трёх встречах из четырёх с петербургским клубом баскетболист набирал больше очков, чем в среднем за сезон.

«Я такого, если честно, не замечал. Стараюсь настраиваться на каждую игру одинаково. Если это так, значит, их защита позволяет какие-то дополнительные очки набирать. Ведь очень многое зависит от защиты, которую соперник нам предлагает. И мы уже отталкиваемся от этого — ищем хорошие моменты для броска, прохода, подбора. Иногда это всё получается найти именно на моей позиции», — приводит слова Квитковских пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Единой лиги «Локомотив-Кубань» и «Зенит» провели четыре очных матча в регулярном чемпионате. Краснодарский клуб одержал три победы.

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Читать далее:
«Зенит» удивил отставкой тренера-иностранца по ходу плей-офф. Может, это время Вергуна?
«Зенит» удивил отставкой тренера-иностранца по ходу плей-офф. Может, это время Вергуна?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android