Квитковских объяснил высокую результативность в матчах с «Зенитом»

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских прокомментировал свою статистику в матчах с «Зенитом» в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ перед стартом серии плей-офф за бронзовые медали. Первая игра серии состоится 1 июня.

В трёх встречах из четырёх с петербургским клубом баскетболист набирал больше очков, чем в среднем за сезон.

«Я такого, если честно, не замечал. Стараюсь настраиваться на каждую игру одинаково. Если это так, значит, их защита позволяет какие-то дополнительные очки набирать. Ведь очень многое зависит от защиты, которую соперник нам предлагает. И мы уже отталкиваемся от этого — ищем хорошие моменты для броска, прохода, подбора. Иногда это всё получается найти именно на моей позиции», — приводит слова Квитковских пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Единой лиги «Локомотив-Кубань» и «Зенит» провели четыре очных матча в регулярном чемпионате. Краснодарский клуб одержал три победы.