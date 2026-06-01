Единая лига: расписание матчей за третье место на 1 июня

В понедельник, 1 июня, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день серии за третье место, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 1 июня:

19:30 мск. «Зенит» — «Локомотив-Кубань».

На стадии 1/2 финала санкт-петербургский клуб по итогам семи матчей уступил со счётом 3-4 казанскому УНИКСу, который, в свою очередь, смог выйти в финал Единой лиги. Краснодарская команда «Локомотив-Кубань» в полуфинале потерпела поражение в серии с московским ЦСКА по итогам пяти матчей.