«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В понедельник, 1 июня, в 19:30 по московскому времени в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 начнётся первый матч серии за третье место между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч! Страна», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги.

На стадии 1/2 финала санкт-петербургский клуб по итогам семи матчей уступил со счётом 3-4 казанскому УНИКСу, который, в свою очередь, смог выйти в финал Единой лиги. Краснодарская команда «Локомотив-Кубань» в полуфинале потерпела поражение в серии с московским ЦСКА по итогам пяти матчей.