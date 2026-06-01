«Особенно неожиданно». Эксперт из США указал, чем его удивил Егор Дёмин в НБА

Обозреватель Sports Illustrated Зак Хайни проанализировал последние лотерейные пики «Бруклин Нетс», оценив в том числе дебютный сезон российского разыгрывающего Егора Дёмина. Хайни отметил, что молодой игрок сумел достойно справиться с высоким давлением, несмотря на серьёзные ожидания со стороны болельщиков.

«Последний на данный момент лотерейный пик «Нетс» находился под огромным давлением. Егор Дёмин стал первым лотерейным выбором клуба за 15 лет. Поэтому ожидания болельщиков от бывшего игрока BYU были чрезвычайно высокими. И хотя его сезон не всегда выглядел безупречно, Дёмин всё же провёл достойный дебютный год.

Особенно неожиданным оказалось его попадание из-за дуги: в НБА он бросал заметно лучше, чем в своём единственном сезоне в NCAA. Он неплохо распределял мяч и временами демонстрировал хорошие действия в защите. Пространство для прогресса остаётся, но потенциал очевиден. Для первого лотерейного выбора «Бруклина» за 15 лет Дёмин проявил себя весьма достойно», — говорится в материале Зака Хайни.

В сезоне-2025/2026 Дёмин принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи. Егор был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

