Гомельский ответил, возможно ли возникновение сейчас в НБА новой династии

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский ответил, возможно ли возникновение сейчас в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) новой династии.

«НБА по известным причинам считает, что наличие постоянного победителя турнира в лице одной команды (то есть династии. — Прим. «Чемпионата») вредит популяризации игры, уменьшает зрительский интерес и отрицательно влияет на доходы лиги. Новый чемпион каждый сезон — идеальный вариант для НБА, с точки зрения Сильвера. Думаю, что возникновение династии в НБА в наше время невозможно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.