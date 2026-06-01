Фанат «Спёрс» получил смертельные травмы во время празднования победы над «Оклахомой»

17-летний болельщик «Сан-Антонио Спёрс» Хосе Родригес оказался в критическом состоянии после несчастного случая во время празднования победы команды над «Оклахома-Сити Тандер» в седьмом матче финала Западной конференции НБА.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Инцидент произошёл на улицах Сан-Антонио после игры. По информации New York Post, подросток сидел на открытом окне движущегося автомобиля, когда машина задела бордюр. Родригес потерял равновесие, упал на асфальт и получил тяжёлые травмы головы.

Пострадавшего сначала доставили в ближайшую клинику, а затем перевели в травматологический центр. Врачи констатировали смерть мозга, а шансов на восстановление практически нет.

Родственники рассказали, что Родригес был поклонником «Спёрс», готовился к выпуску из школы и подрабатывал в ресторане Bill Miller Bar-B-Q. Семья и друзья продолжают находиться рядом с ним в больнице.

Полиция Сан-Антонио проводит расследование обстоятельств происшествия и призвала жителей соблюдать меры безопасности во время массовых празднований.

