Томович — о «бронзовой» серии с «Зенитом»: будет битва двух команд с характером

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился ожиданиями от серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Зенитом», назвав её битвой двух команд с характером. Специалист также выразил сожаление, что не сможет встретиться со своим другом Деяном Радоньичем, которого уволили из петербургского клуба до начала серии.

«Жаль, что моего хорошего друга Деяна Радоньича уволили до начала «бронзовой» серии, я надеялся сыграть против него. Конечно же, «Зенит» покажет какую-то реакцию после смены тренера, и нас ждут напряжённые матчи, для обеих команд завоевать бронзу будет вопросом престижа. Думаю, получится интересная битва двух команд с характером.

Кому будет проще — нам после недельного отдыха или «Зениту», который оставался в игровом ритме? У этого вопроса всегда есть две стороны, увидим, когда серия начнётся. Мы настраиваемся порадовать медалями наших болельщиков, организацию и самих себя», — приводит слова Томовича пресс-служба лиги.

