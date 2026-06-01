Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон назвал навык Вембаньямы, который не сработает в серии с «Нью-Йорком»

Мэджик Джонсон назвал навык Вембаньямы, который не сработает в серии с «Нью-Йорком»
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон проанализировал предстоящий финал НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Йорк Никс».

«Виктор Вембаньяма доминировал в обороне в серии с «Оклахомой», играя в зонной защите, но против «Нью-Йорка» это не сработает, учитывая, что Карл-Энтони Таунс и О Джи Ануноби отлично бросают трёхочковые. Что касается «Нью-Йорка», то мне интересно, кто будет опекать Виктора Вембаньяму. В нападении им придётся сложнее из-за того, что «Сан-Антонио» гораздо лучше играет в защите по сравнению с предыдущими клубами, которые «Нью-Йорк» прошёл в плей-офф: «Атланты», «Филадельфии» и «Кливленда».

Это будет один из самых зрелищных финалов НБА, потому что обе команды набрали оптимальную форму к этому моменту и отлично проявили себя в плей-офф!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Финал НБА — 2026. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android