Мэджик Джонсон назвал навык Вембаньямы, который не сработает в серии с «Нью-Йорком»

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон проанализировал предстоящий финал НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Йорк Никс».

«Виктор Вембаньяма доминировал в обороне в серии с «Оклахомой», играя в зонной защите, но против «Нью-Йорка» это не сработает, учитывая, что Карл-Энтони Таунс и О Джи Ануноби отлично бросают трёхочковые. Что касается «Нью-Йорка», то мне интересно, кто будет опекать Виктора Вембаньяму. В нападении им придётся сложнее из-за того, что «Сан-Антонио» гораздо лучше играет в защите по сравнению с предыдущими клубами, которые «Нью-Йорк» прошёл в плей-офф: «Атланты», «Филадельфии» и «Кливленда».

Это будет один из самых зрелищных финалов НБА, потому что обе команды набрали оптимальную форму к этому моменту и отлично проявили себя в плей-офф!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.