«Галатасарай» заинтересован в подписании бигмена ЦСКА — источник

Руководство стамбульского клуба «Галатасарай» проявляет интерес к подписанию контракта с 33-летним центровым московской команды ЦСКА сербом Лукой Митровичем. Об этом сообщает журналист турецкой газеты Sözcü Серген Гора на своей странице в социальной сети Х.

По имеющейся информации, Лука ведёт переговоры о присоединении к «Галатасараю» в сезоне-2026/2027.

Напомним, сербский центровой пополнил ряды ЦСКА в конце ноября прошлого года — он стал заменой ушедшему в «Партизан» Тони Джекири. В минувшем регулярном сезоне Единой лиги Лука принял участие в 36 играх. В среднем за матч Митрович набирал 5,8 очка, делал 4,8 подбора, а также отдавал 1,7 передачи.