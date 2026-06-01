Главная Баскетбол Новости

Пабло Ласо ответил на слухи о будущем в «Эфесе»

Комментарии

Главный тренер «Анадолу Эфес» Пабло Ласо прокомментировал слухи о своём возможном уходе из турецкого клуба после неудачного сезона в Евролиге, где команда заняла 19-е место.

«Много разного говорят. Я знаю свою реальность, своё положение. Я даже читал, что на моё место может прийти новый тренер. Ну что я могу поделать? Моя ситуация очень проста. У меня есть контракт на следующий сезон. У клуба есть право не продлевать его, а у меня — не продолжать [тренировать]. Это нормально. Но сейчас меня волнует только одно — победа в чемпионате», — приводит слова Ласо издание Gigantes del Basket.

«Анадолу Эфес» завершил сезон Евролиги на 19-м месте с 12 победами и 26 поражениями. В марте клуб расстался со спортивным директором Исмаилом Шенолом. Ласо возглавил команду в декабре, сменив Игоря Кокошкова.

В настоящий момент «Эфес» готовится к полуфиналу турецкой лиги, где встретится с «Фенербахче». Первый матч пройдёт сегодня на «Улкер Спортс Арене».

Евролига обделила юниора из России? Амосов покорил скаута из США, но остался без награды
