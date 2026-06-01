Дрэймонд Грин усомнился в победе «Нью-Йорк Никс» в финале плей-офф НБА

Четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин усомнился в способности «Нью-Йорк Никс» выиграть финал-2026, несмотря на выход в решающую серию впервые с 1999 года.

«Как сказала Бекки Хэммон, докажите, что я не прав. Да, я настаиваю на своём. Выход из Восточной конференции никогда не был гарантией победы в чемпионате. О чём вы вообще говорите? Вы должны выходить из Востока. Это же, *****, Восток!» — сказал Грин в видео для своего YouTube-канала.

Грин также заявил, что «Никс» нужна настоящая суперзвезда первого уровня, чтобы выиграть титул.

Последний раз «Нью-Йорк Никс» выходил в финал в 1999 году, где уступил «Сан-Антонио Спёрс» под руководством Тима Данкана. Спустя 27 лет история повторяется — соперником «Никс» снова стал «Сан-Антонио» во главе с Виктором Вембаньямой. Первый матч серии пройдёт в ночь на четверг в Сан-Антонио.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
