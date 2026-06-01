«Это был провал, я не достиг своей цели». Гилджес-Александер — о сезоне-2025/2026

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, подвёл итоги сезона-2025/2026.

«Это был провал. Я не достиг своей цели и не добился того, чего хотел. Но благодаря неудачам я многое узнаю о себе, после чего добиваюсь наибольших успехов в карьере», — приводит слова Гилджес-Александера портал Basketball Network.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне НБА Шей принял участие в 68 матчах. В среднем за игру Гилджес-Александер набирал 31,1 очка, делал 4,3 подбора, а также отдавал 6,6 передачи.