«У нас не было успеха до его появления». Гилджес-Александер встал на защиту Холмгрена

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, выступил в защиту своего одноклубника американца Чета Холмгрена, играющего на позиции центрового, после того как фанаты и эксперты подвергли критике его выступление в седьмой игре серии 1/2 плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111).

«Нам нужен Чет, он нам необходим. До его появления в команде мы не были теми, кем являемся сейчас. У нас не было того успеха и внимания, которые сейчас окружают клуб. Когда Чет является лучшей версией себя, мы тоже становимся совершеннее. Это ни для кого не секрет. Он ещё один игрок, который в юном возрасте проявил себя на площадке и стал звездой. Такие люди нам нужны. Чет высококлассный баскетболист. Чтобы мы побеждали, он должен показывать свой лучший результат. Так и будет. Он слишком много работает и любит эту игру. Он сыграл большую роль в наших успехах и в моём становлении как игрока», — сказал Гилджес-Александер во время пресс-конференции.