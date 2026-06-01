Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
БК Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У нас не было успеха до его появления». Гилджес-Александер встал на защиту Холмгрена

«У нас не было успеха до его появления». Гилджес-Александер встал на защиту Холмгрена
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, выступил в защиту своего одноклубника американца Чета Холмгрена, играющего на позиции центрового, после того как фанаты и эксперты подвергли критике его выступление в седьмой игре серии 1/2 плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (103:111).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
31 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уоллес - 17, Маккейн - 12, Карузо - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 7, Холмгрен - 4, Дорт - 3, Уильямс - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Шампани - 20, Касл - 16, Фокс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 11, Васселл - 11, Корнет - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Нам нужен Чет, он нам необходим. До его появления в команде мы не были теми, кем являемся сейчас. У нас не было того успеха и внимания, которые сейчас окружают клуб. Когда Чет является лучшей версией себя, мы тоже становимся совершеннее. Это ни для кого не секрет. Он ещё один игрок, который в юном возрасте проявил себя на площадке и стал звездой. Такие люди нам нужны. Чет высококлассный баскетболист. Чтобы мы побеждали, он должен показывать свой лучший результат. Так и будет. Он слишком много работает и любит эту игру. Он сыграл большую роль в наших успехах и в моём становлении как игрока», — сказал Гилджес-Александер во время пресс-конференции.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Оклахома» проиграла по делу. Но что произошло с «Тандер» и что делать дальше?
«Оклахома» проиграла по делу. Но что произошло с «Тандер» и что делать дальше?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android