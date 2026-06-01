БК Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главный тренер Пьеррик Пупе покинул АСВЕЛ после провального сезона

Главный тренер АСВЕЛ Пьеррик Пупе подтвердил свой уход из французского клуба после неудачного сезона, в котором команда заняла последнее место в Евролиге (восемь побед и 30 поражений). Ожидается, что его место займёт четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер.

«У каждой истории есть конец. Мне посчастливилось провести пять лет в АСВЕЛ. Существуют циклы разной длительности, и в мире Евролиги такой срок — это хорошо. Возможно, настал подходящий момент. Я уже давно знал, что всё завершается, и хотел, чтобы финал вышел достойным. Но он оказался не таким, на какой я рассчитывал.

Сейчас я хочу и должен сделать перерыв. Дальнейшее будет зависеть от возможностей на рынке: на европейском уровне он находится в стагнации, а на французском — довольно закрыт», — приводит слова Пупе Le Progres.

По информации издания, место Пупе займёт легенда НБА Тони Паркер. Его годовая зарплата может составить около € 1,2 млн, в то время как зарплата Пупе составляла лишь около 10% от этой суммы.

АСВЕЛ готовится к значительному увеличению бюджета в следующем сезоне. Сообщается, что зарплатная ведомость команды на сезон-2026/2027 может превысить € 20 млн и достичь € 25 млн, что позволит клубу войти в пятёрку самых высокооплачиваемых команд Евролиги.

