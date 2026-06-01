Холмгрен объяснил неудачное выступление в серии с «Сан-Антонио»

24-летний центровой клуба «Оклахома-Сити Тандер» американец Чет Холмгрен объяснил, с чем связано то, что в серии 1/2 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с техасской командой «Сан-Антонио Спёрс» ему удалось реализовать не так много бросков.

«Наверное, это связано с тем, что… Знаете, нужно детально пересмотреть все игры, чтобы разобраться, что именно не работало.

Но если в общих чертах, то я не мог поймать ритм и был скован. У меня всё равно были возможности для бросков, которые я не использовал. Это то, в чём мне надо провести работу над ошибками», — сказал Холмгрен на пресс-конференции.